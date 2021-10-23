Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıveliler Mahallesi'ndeki bir tarlada uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen 2 şüpheli, tarladan söktükleri uyuşturucuları satış için araca yüklerken suçüstü yakalandı.

Jandarmanın araç ve tarlada yaptığı aramada, 33 kilo 900 gram esrar, 1276 kök Hint keneviri, tabanca ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.