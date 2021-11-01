Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada 3 milyon 210 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada 3 milyon 210 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bandrolsüz makaron getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası tespit edilen TIR'da yapılan aramada 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Şüpheli B.B., işlemlerinin ardından gözaltına alındı.


Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 3 milyon 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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