Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütlerine yönelik son 2,5 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP'ye yönelik 15 Temmuz ile 1 Ekim arasında düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 46 şüpheli serbest bırakıldı.

Örgüte 2014 yılında katılan Ş.Ü. isimli örgüt üyesinin ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde, Ş.Ü'nün, Fişhabur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'taki güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Irak ve Suriye'de YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik aile görüşmeleri sonrası 2 kişi daha emniyet güçlerine teslim oldu.???????