Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin 7 akrabasının yargılanması sürdürüldü - Haberler
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Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin 7 akrabasının yargılanması sürdürüldü

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin 7 akrabasının yargılanması sürdürüldü

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile çocuğun öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'de, 17 yaşındaki hamile çocuğun öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmada, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken öldürülen İrem B'nin annesi tutuklu sanık Saadet B. (55), taraf avukatları hazır bulundu.

Diğer sanıklar baba Kasım B. (49), ağabeyler Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amcalar İbrahim B. (44) ve Mehmet Veyis B'nin (34) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmaya, tutuksuz yargılanan diğer amca Mehmet B. (54) katılmadı.

Mahkeme başkanı, bebeğin babasının kim olduğuna ilişkin Trabzon Adli Tıp Kurumundan talep edilen DNA testi sonucunun mahkeme heyetine ulaştırıldığını bildirdi.

Davada yargılanan erkek sanıklardan herhangi birinin, bebeğin babası olabileceği yönündeki iddiaların, DNA testi sonuçlarına göre ortadan kalktığını açıklayan mahkeme başkanı, iddialarla ilgili sürecin tamamlandığını ifade etti.

Mahkeme başkanının, "Bebeğin babası kim?' şeklindeki sorusu üzerine konuşan anne Saadet B, "Bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyorum. Benim diyecek bir sözüm kalmadı artık. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Evinde intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatılmıştı.

Olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edilen ve geçen yıl haziran ayında düzenlenen operasyonla yakalanan 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği de kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada İrem B'nin amcası tutuklu Mehmet B, tahliye edilmişti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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