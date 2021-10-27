Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Menderes Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı'nda yürüyen lise öğrenci E.C.Y. ile parkta ateş yakan İ.Ö, E.Ö. ve Ş.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak da kullanılan kavgada E.C.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title