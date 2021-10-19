MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI - Haberler
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MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övüp destekleyici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övüp destekleyici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelip, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övüp destekleyici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla bazı şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, 15 Ekim'de sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınla 4'ü kadın, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

MERSİN'DE 11 TERÖR ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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