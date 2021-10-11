Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde, polis ekiplerince depoya operasyonda 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, polis ekiplerince depoya operasyonda 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine, 4 Ekim'de depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin içi tütünle doldurulmuş makaron sigara bulunurken, S.P. gözaltına alındı. S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


- Mersin

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