Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine, 4 Ekim'de depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin içi tütünle doldurulmuş makaron sigara bulunurken, S.P. gözaltına alındı. S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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