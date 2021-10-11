Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
MERSİN'in Silifke ilçesinde, polis ekiplerince depoya operasyonda 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine, 4 Ekim'de depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin içi tütünle doldurulmuş makaron sigara bulunurken, S.P. gözaltına alındı. S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.- Mersin
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