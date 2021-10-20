Mersin'de 1 kilo 173 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 1 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de 1 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 1 kilo 173 gram kubar esrar ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 1 kilo 173 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan ve aynı zamanda satışını yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese operasyon yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde ve eklentilerinde de arama yapan ekipler, 1 kilo 173 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de 1 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

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