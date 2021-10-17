Mersin Büyükşehir, Özel Gereksinimli Ayşe Kırdağ'ın Asfalt Talebini Hızla Yerine Getirdi - Haberler
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Mersin Büyükşehir, Özel Gereksinimli Ayşe Kırdağ'ın Asfalt Talebini Hızla Yerine Getirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Mersin Büyükşehir, Özel Gereksinimli Ayşe Kırdağ'ın Asfalt Talebini Hızla Yerine Getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki her noktaya hizmet götürürken, vatandaşlardan gelen yol yapım taleplerini de yanıtsız bırakmıyor.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki her noktaya hizmet götürürken, vatandaşlardan gelen yol yapım taleplerini de yanıtsız bırakmıyor. 2021 yılı yaz programı kapsamında yayla turizmi açısından yoğun talep gören Çamlıyayla ilçesinde onlarca kilometrelik yol ağında sathi asfalt çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Sebil Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Ayşe Kırdağ'ın da asfalt talebini hızla karşıladı.

Ayşe Kırdağ istedi, Büyükşehir yerine getirdi

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve 1999 yılında ağaçtan düşme sonucunda belinden aşağısı felç olan 38 yaşındaki Ayşe Kırdağ'ın asfalt talebi üzerine zemini oldukça kötü olan 262. Sokak'ta çalışma gerçekleştirdi. Sokağın zemini düzeltilip, ana yol bağlantısından başlamak üzere iç taraflara kadar olan bölüm sıcak asfalt ile kaplandı. Taş ve tozdan dolayı akülü aracını tek başına kullanamayan Kırdağ, artık rahatlıkla dışarı çıkabilecek.

Tekerlekli sandalye ile rahatlıkla sokağa çıkabilecek

Çalışmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Kırdağ, "Yıllardır engelliyim. Yol yapılmıyordu, şu an yapıldı. Teşekkür ediyorum Başkanımıza da. Artık akülü aracımla gezebilirim. Çıkamıyordum yola, toz ve taş vardı" dedi.

"Yol önceden tozdu"

Kızı Ayşe'nin tekerlekli sandalye ile inip çıkabilmesi için evlerinin bahçesine asansör sistemi de yaptırdığını ifade eden Mehmet Emin Kırdağ ise "Vahap Başkanımızdan memnunuz, yolu yaptı, asfaltı döktü. Önceden yol tozdu, daha iyi oldu asfaltı dökünce. Memnun olduk, sağ olun" diye konuştu.

Sebil Mahallesi Muhtarı Coşkun Küçük ise "Mersin Büyükşehir, bu yaz dönemi boyunca Sebil Mahallemizde birçok ara yola girerek, bozuk olan yollarımızın sathi asfalt kaplama ve hazır asfalt ile tamirini yaptı. Ayşe kardeşimizin evinin yolunun sokağını yaptı. Bundan dolayı da Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 17. 10. 2021 08: 56: 10

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Haber: Mersin Büyükşehir, Özel Gereksinimli Ayşe Kırdağ'ın Asfalt Talebini Hızla Yerine Getirdi - Haberler
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