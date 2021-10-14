Mersin Büyükşehir, Kent Orkestrası'na 21 Sanatçı Alımı Yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat kadrosunu güçlendirmek için yeni sanatçı alımları yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası'na yapılacak sanatçı alımı için bazı enstrüman branşlarında yeterli başvuru olmadığından süre 22 Ekim'e kadar uzatıldı. Sanat kadrosunu güçlendirmeye devam eden Büyükşehir, birçok branşta toplam 21 sanatçı alımı yapacak

Başvurular 22 Ekim'e kadar uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kent Orkestrası için kısa süre önce sanatçı alım ilanına çıkmıştı. Büyükşehir, ilanın son başvuru tarihi olan 21 Eylül'de keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, trompet, trombon, klarnet, tuba, korno ve gitar branşlarında yeterli başvuru olmadığı için süreyi 22 Ekim'e kadar uzattı.

Kent Orkestrası'na 4 keman sanatçısı, 2 viyola sanatçısı, 2 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 1 kontrbas sanatçısı, 1 trompet sanatçısı, 2 trombon sanatçısı, 1 klarnet sanatçısı, 1 tuba sanatçısı, 1 korno sanatçısı, 1 gitar sanatçısı (bas gitar), 1 gitar sanatçısı (elektro gitar), 1 flüt sanatçısı, 1 ses sanatçısı (erkek), 1 klavye sanatçısı ve 1 vurmalı sazlar (bateri) sanatçısı alımı yapılacak.

Adaylar, başvuru ile ilgili genel ve özel şartlara, başvuru şekli ve yerine, istenen belgelere, özel koşullara, sınav yeri ve tarihlerine www. mersinbuyuksehiras. com. tr adresinde ' haberler' kısmından ulaşabiliyor. İlana başvurmak isteyen adaylar www. mersinbuyuksehiras. com. tr adresinde ' haberler' kısmında yayınlanan başvuru formu üzerinden 22 Ekim Cuma günü saat 17. 00'ye kadar online başvuru yapabilecek. Sınav, 1, 2 ve 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Adaylardan öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; T. C. kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı), adli sicil kaydı belgesi ile 1 adet son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında) isteniyor.

Yayın Tarihi: 14. 10. 2021 08: 57: 32

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