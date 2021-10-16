Mersin Büyükşehir'in Kadın Basketbol Takımı Kendi Evinde Fırtına Gibi Esti

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi'nde bir başarı daha elde etti. 2021-2022 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonu olan Büyükşehir'in Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 103-49 skorla yenerek, ligin ikinci maçını da geride bıraktı.

Mersinli basketbolseverler tribünleri doldurdu Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen karşılaşmada heyecanlı dakikalar yaşandı. İzleyicilerin tribünleri tıka basa doldurduğu karşılaşmada tezahüratlar maçın heyecanını artırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreğini 23-12'lik skorla tamamladığı maçın ikinci periyodunu 50-20, üçüncü periyodunu ise 79-34'lük skorla sonuçlandırdı. Maçın dördüncü çeyreğini 103-49 skorla tamamlayan Büyükşehir'in Kadın Basketbol Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji Spor Kulübü'nü mağlubiyetle İzmir'e uğurladı.

"Sırada Fenerbahçe deplasmanı var" Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü İbrahim Sağdıç, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Ligimizin ikinci maçıydı. İlk maçımıza Bodrum deplasmanında kazanarak başladık. Evimizde oynadığımız ilk maçtı. Bugün de tribünler bayağı bir doluydu. Bu bizi çok mutlu etti. Onlarla beraber oynamayı da çok özlemişiz, o alkışları. İnşallah bundan sonra her zaman yanımızda olurlar. Kazanmak çok güzeldi. Lig'in evimizdeki ilk maçıydı, kazanmak istiyorduk. Rahat bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı da inanarak kazanmaya devam edeceğiz. Sırada Fenerbahçe deplasmanı var. "

"Hedefimiz şampiyonluk"

Takım Kaptanı Nihan Demirkol Tolgay ise güzel bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, "Evimizde böyle bir skorla bittiği için mutluyuz. Çalıştıklarımızı gördük, eksiklerimizi gördük. Federasyon Kupası'ndan sonra da 2'de 2 seriyle devam ediyoruz. İnşallah üzerine koyarak da devam etmek istiyoruz. Zaten bizim oturmuş bir savunma sertliğimiz var. Bunun üzerine daha çok koyarak gitmek istiyoruz. Evimizde hep bu şekilde maçlar oynamak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Play-Off'u oynamadan direkt şampiyon olup çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir takım olduk" Kadın Basketbol Takımı oyuncularından İlknur Yıldızhan, her maça farklı bir konsantrasyonla çıktıklarını belirterek, "Bizim için aslında skor çok önemli değil. Biz her maçı kazanıp lige doğrudan çıkmak istiyoruz, Play-Off oynamadan. Güzel bir takım olduk" dedi.

Yayın Tarihi: 16. 10. 2021 08: 50: 41

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