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Mersin Büyükşehir'in Filosuna Katılacak 56 Orta Boy Otobüs İçin İmzalar Atıldı

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Mersin Büyükşehir'in Filosuna Katılacak 56 Orta Boy Otobüs İçin İmzalar Atıldı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosunu genişletmek ve kullanım ömrü dolan araçları yenilemek adına alımını gerçekleştireceği 56 adet orta boy otobüsün ihale süreci tamamlandı.

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosunu genişletmek ve kullanım ömrü dolan araçları yenilemek adına alımını gerçekleştireceği 56 adet orta boy otobüsün ihale süreci tamamlandı.

56 adet orta boy otobüs 2022 yılı Nisan ayında gelecek

Mersin'de konforlu bir ulaşım için toplu taşıma filosuna yeni araçlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 56 adet orta boy otobüs için geçtiğimiz günlerde ihale gerçekleştirmişti. Tamamlanan ihale sürecinin ardından en uygun teklifi veren firma olan Karsan'la imzalar atıldı.

Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İşletme Müdürü Ali Adem Metin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun alım için imzalarını attığı otobüsler, 2022 yılının Nisan ayında teslim edilecek.

Vatandaşlar konforlu otobüslerle seyahat edecek

30'u Tarsus merkez, 26'sı diğer ilçelerde hizmete sunulacak olan otobüsler sayesinde vatandaşlar yeni, konforlu ve modern araçlarla güvenli bir şekilde seyahat edecek. 8-9 metre bandında özelliğe sahip orta boy otobüsler, kırsal mahallelerin dar ve keskin dönüşlü yollarında da rahat ve güvenli seyahat imkanı verecek. Eski araçlara nazaran yaklaşık %50 oranında yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni otobüsler sayesinde çevreye salınan karbondioksit ve karbonmonoksit oranı azalacak.

Kullanım ömrü dolan otobüsleri yenilmek için çalışmalarını sürdürecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte 100 araç alımı daha planlıyor.

Yayın Tarihi: 10. 10. 2021 09: 02: 20

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