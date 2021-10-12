Mersin Büyükşehir'in Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası Başladı

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği "10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası" geleneksel hale geliyor. Bu yıl 2'ncisi gerçekleşen turnuvanın başlangıç vuruşları yapıldı.

2 ayrı sahada turnuvanın ilk maçları yapıldı

16 takımın karşılaşacağı turnuvanın ilk maçı Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinter, Çukurova İdman Yurdu, Yenişehir İdman Yurdu, Mezitli, Akdenizgücü, Silifke Gençlik, Trabzonspor, Toroslar Kartal, Başarıspor, Altınordu, Demirspor, Camspor, Galata, Galatasaray ve Kuvayi Milliye spor kulüplerinin yer aldığı turnuvanın ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü-Yenişehir İdman Yurdu ve Mersin İnter Spor Kulübü-Çukurova İdman Yurdu takımları karşılaştı.

"Kazanan, tüm çocuklar olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, turnuvayla ilgili şunları söyledi:

"Çocuklar için birbirlerini tanıması, görmesi, hocalarımızın oyuncularını test etmesi anlamında çok keyifli oluyor. Bu yaş grubunu, büyük yaş gruplarına nazaran izlemesi daha keyifli. Çünkü kendi yeteneklerini gösterebilmek adına henüz herhangi bir dizilişin ya da bir taktiğin uygulanmadığı yaş grupları. O yüzden çok keyifli oluyor. Maçı başlattık. 10 Kasım'da da finalini yapacağız. Kazanan, tüm çocuklar olacak. Biz Büyük Atatürk'ün adına yapıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. "

"Katılım çok iyi"

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, düzenlenen turnuva için teşekkür ederek, amatör spor kulüpleri olarak turnuvaya gereken katkıyı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Ertaş, "16 takımın katıldığını biliyorum. Çok güzel tesislerde bu müsabakalar başladı. Umarım geleneksel hale gelir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağına inanıyorum. Katılım çok iyi. Velilerin ilgisi, alakası çok güzel" dedi.

"Kazanınca rakibimizi tebrik edeceğiz"

Turnuvaya katılan çocuklardan Çağan Bireroğlu, "İnşallah kazanırız. Gücümüzle çıkıp, kazanmayı tercih ediyoruz. Çok mutluyum. Dostluk ortamı çok iyi. Atatürk'ü çok seviyorum" derken, Fatih Balıkçı ise "Benim yaşımdakiler ve bizim takımımız için güzel bir turnuva oldu. Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz bu turnuvayı yaptığı için" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 12. 10. 2021 08: 36: 22

Habermetre - Son Dakika Haberleri