Mersin Büyükşehir'den Öğrencilere "Okula Uyum Grup Terapisi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sonrası her kademede yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okula uyum sorunu yaşayan çocuklara yönelik olarak "Okula Uyum Grup Terapisi"ni başlatıyor.

Grup terapisi ücretsiz olacak

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde yürütülecek program ile çocukların okula daha rahat adaptasyon sağlaması amaçlanıyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala okula uyum sağlamada zorluk yaşandığını ve her kademedeki çocukta bu sorunun gözlendiği belirterek, öğrencilere bu süreçte destek olmak amacıyla ücretsiz 'Okula Uyum Grup Terapisi' başlatacaklarını vurguladı.

"Çocuklara destek amaçlı bu projeyi hazırladık"

Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, okula uyum konusunda bilgiler vererek, şunları söyledi:

"Uyum problemini, öncelikle çocuğun başlangıçta samimi öğretmen-öğrenci, okul-öğrenci ilişkisinin oluşmaması, beraberinde akademik başarı olarak sınıfının ortalama düzeyinde olması ve sınıf içerisinde entelektüel, sosyal, davranışsal yönden de sınıfa uyum sağlamaması olarak nitelendirebiliriz. Pandemi sonrası yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile birlikte çocuklarımız okula başladı ve bu bahsettiğim uyum problemi yine ortaya çıktı. Tabi pandeminin etkileri ile birlikte yüksek seviyede uyum problemi ile karşılaşıyoruz. Eskiden birinci sınıflarda yaşadığımız uyum problemiyle artık 2'nci ve 3'üncü sınıf çocuklarda hatta 4'üncü sınıf çocuklarda da karşılaştığımız oluyor. Biz bu nedenle tam da bu noktada çocuklara destek amaçlı bu projeyi hazırladık. Bu program içerisinde de çocukların doğrudan ve dolaylı olarak bu uyum problemini aşmasını ve okula adaptasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz. "

Terapi 6 oturumdan oluşacak

Yüz yüze eğitimde uyum sürecini sağlayamayan 7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Çamlıbel'deki Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği'nde düzenlenecek olan terapi programı, 2 ebeveyn, 4 çocuk oturumu olmak üzere toplam 6 oturumdan oluşuyor. 6 kişilik gruplar şeklinde alınacak olan öğrencilerin grup terapi saati okul durumuna göre belirlenecek. Ücretsiz olarak verilecek grup terapisine '0 324 232 00 72' numaralı telefondan kayıt yaptırılabilecek.

Yayın Tarihi: 26. 10. 2021 08: 49: 22

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