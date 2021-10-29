Mersin Büyükşehir, 29 Ekim İçin Yaş Almışları Buluşturdu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaş almış vatandaşları kahvaltı etkinliğinde buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı yaş almışlara yönelik düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı şarkılar söyleyerek kutladı.

Düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi personeli tarafından aranan yaş almış vatandaşlar, bu kez görevi kendileri devraldı ve etkinliğe katılamayan arkadaşlarını arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, taleplerini dinledi.

"Bayramı yaş almış vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Dölen, yaş almış vatandaşların yalnızlıklarını paylaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugünkü etkinliğimiz çok güzel, dans ederek, sohbet ederek geçiriyoruz. Şu anda burada 15 yaş almış vatandaşımız var. Bu etkinliklerimizi düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Burada yalnızlığımı unutturdular"

Yaş almış vatandaşlardan Latife Seyrek, etkinliklerden duyduğu memnuniyeti, "Çok sayıda etkinliğe katıldım, çok memnunum. Atatürk'ün şarkılarını dinledik. Çok duygulandım" cümleleriyle dile getirdi.

3 sene önce eşini kaybettiğini, ardından İskenderun'dan Mersin'e taşındığını söyleyen Şükran Karpuz, Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinden memnun olduklarını söyledi. Karpuz, "Harika işler yapılıyor burada. Çok teşekkür ediyorum Vahap Bey'e. Burada yalnızlığımı unutturdular. Çok kötü durumdaydım. 3 defadır etkinliklere katılıyorum, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hepsi benim arkadaşım oldu. Çok memnunum" dedi.

Etkinliğe katılan Durali Yıldız ise "Yalnız yaşıyorum. Her gün arıyorlar. Ayda bir temizliğe geliyor yeğenlerim evimi temizliyorlar. Allah razı olsun. Sayın Başkanım'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Vazifesinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 29. 10. 2021 09: 00: 00

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