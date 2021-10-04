Mersin Adliyesi'nde Kovid-19 aşı noktası kuruldu - Haberler
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Mersin Adliyesi'nde Kovid-19 aşı noktası kuruldu

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Adliyesi'nde Kovid-19 aşı noktası kuruldu

Mersin Adliyesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla aşı noktası kuruldu.

MERSİN (AA) - Mersin Adliyesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla aşı noktası kuruldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adalet hizmetinde görevli personeller, avukatlar ve vatandaşların aşıya erişiminin kolaylaştırmak adına adliye binasında oluşturulan Kovid-19 aşı noktasının açılışı yapıldı.

Açılış programına Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de katıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, aşı noktasının salgınla mücadelede önemli katkı sağlayacağını aktardı.

İl Sağlık Müdürü Ceviz de kentteki ilk doz aşılama oranının geçen hafta yüze 90'ı geçtiğini, ikinci doz aşılama oranında ise yüzde 75'e yaklaştıklarını belirterek, "Toplumsal bağışıklığı yakalamak için ilk hedefimizi, nüfusun minimum yüzde 75'inin ikinci doz aşısını yaptırmasıdır. Bu hafta içinde ikinci doz aşıda ilimizde yüzde 75'lik oranı geçmeyi bekliyoruz. Bu oranı yakalamak ve geçmek için müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri ve özel sağlık tesislerimizde aşılama hizmetimiz ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin Adliyesi'nde Kovid-19 aşı noktası kuruldu - Haberler
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