MERKEZ MAHALLE MUHTARLARI BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU'NU ZİYARET ETTİLER

KIRŞEHİR (Habermetre) - Kırşehir merkez mahalle muhtarlarımız 19 Ekim 2021 Muhtarlar Günü nedeniyle Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret ettiler. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyleAhi Evran Mahallesi Muhtarı Kadir Şenyüz, şıkpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Kurutluoğlu, Bağbaşı Mahallesi Muhtarı Dursun Şahbaz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Dursun Yılmaz, Çukurçayır Mahallesi Muhtarı İbrahim Yıldırım, Gölhisar Mahallesi Muhtarı Adem Günen, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Musa Çoban, Kındam Mahallesi Muhtarı Barış Gökçınar, Kuşdilli Mahallesi Muhtarı İlhami Öztürk, Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Köksal, Nasuhdede Mahallesi Muhtarı Ahmet Mamak ve Yenice Mahallesi Muhtarı Levent Çalışır, Belediye Başkan Yardımcımız Tuncay Polat ve Muhtarlıklar Müdürümüz Ercan Uzun eşliğinde Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret ettiler. Başkanımız Ekicioğlu, "Muhtarlıklarımız kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan bir yapı olması bağlamında bizim de Kırşehir Belediyesi olarak çok önemsediğimiz ve birlikte çalıştığımız bir kurumdur. Muhtarlarımız ve Muhtarlık Kurumu olmadan bir kentin yönetim ayağı her zaman eksik kalacaktır. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ziyaretimize gelerek görüş ve önerilerini aktaran tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum. " dedi.

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