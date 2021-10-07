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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ekim ile biten haftada 322 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ekim ile biten haftada 322 milyon Dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ekim ile biten haftada 322 dolar azalarak, 121 milyar 722 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 364 milyon dolarlık artışla 82 milyar 840 milyon dolardan 83 milyar 204 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1 Ekim haftasında 688 milyon dolar azalarak 39 milyar 205 milyon dolardan 38 milyar 517 milyon dolara indi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Haberler Ekonomi
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