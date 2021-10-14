Merkez Bankası'nda görev değişiklikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası'nda görev değişiklikleri

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'nda görev değişiklikleri

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri

 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

 Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Gülşen Deniz Akkaya
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkez Bankası'nda görev değişiklikleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 00:56:52. #1.17#