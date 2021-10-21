Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirime giden kurul, bu ay ise 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde değişiklik yaptı. Merkez Bankası faizleri düşürdü mü, yükseltti mi? 22 Ekim faiz kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, YÜKSELTTİ Mİ?

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirime giden Merkez, bu ayda beklentilerin üstünde bir indirime gitti. Politika faizinde 200 baz puanlık indirim yapılırken, faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü.