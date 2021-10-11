Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de - Haberler
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'ye geldi Merkez Bakanı Başkanı Kavcıoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Tbmm'de

ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'ye geldi

Merkez Bakanı Başkanı Kavcıoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kavcıoğlu milletvekillerine sunum yapmak üzere TBMM'ye geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de - Haberler
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