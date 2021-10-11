Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'ye geldi Merkez Bakanı Başkanı Kavcıoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Tbmm'de
ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM'ye geldi
Merkez Bakanı Başkanı Kavcıoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kavcıoğlu milletvekillerine sunum yapmak üzere TBMM'ye geldi.