Merkez Ankara'dan 120 ay vadeli ofis kampanyası - Haberler
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Merkez Ankara'dan 120 ay vadeli ofis kampanyası

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Merkez Ankara'dan 120 ay vadeli ofis kampanyası

Emlak Konut GYO, yeni kampanyasıyla Merkez Ankara ofislerini avantajlı ödeme seçenekleri ile satışa çıkardı.

ANKARA (AA) - Emlak Konut GYO, yeni kampanyasıyla Merkez Ankara ofislerini avantajlı ödeme seçenekleri ile satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO projeleri arasında sunduğu avantajlarla öne çıkan Merkez Ankara, yılın son çeyreğine ofis kampanyası ile giriyor.

Emlak Konut güvencesi ve Pasifik vizyonuyla inşa edilen ve tek parselde Türkiye'nin en büyük karma yaşam projesi olan Merkez Ankara'nın doğa ve şehir manzaralı balkonlu, teraslı ofisleri, bir yıl ödemesiz, 120 ay vade ve 0,99 oran ile satışa çıkıyor.

Şehrin merkezinde olduğu kadar, 1,7 milyon metrekarelik Millet Bahçesi'ne komşu olması nedeniyle doğanın da içinde yer alan Merkez Ankara, balkonlu ve teraslı ofisleri, açık hava alışveriş ve yeme içme mekanlarıyla salgınla birlikte değişen ofis ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor.

Merkez Ankara'da bulunan nefes alan ofisler ve açık hava alanları temiz havadan maksimum düzeyde faydalanmayı sağlıyor. En ince ayrıntısına kadar özenle tasarlanıp inşa edilen Merkez Ankara Ofis Parkı, ortak katlarda oluşturulmuş dinlenme alanları, kış bahçeleri, tahsisli otoparklar ve VIP giriş çıkış imkanları, çalışanların ve ziyaretçilerin yeme içme, alışveriş gibi her türlü ihtiyaçlarına kolayca ulaşabilecekleri açık hava alışveriş merkezi ile ofis sakinlerine ayrıcalıklı bir iş yaşamı sunuyor.

Dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinden New York merkezli KPF tarafından tasarlanan Merkez Ankara ofisleri şehrin en görkemli ve en prestijli iş merkezine ev sahipliği yapıyor.

Merkez Ankara'da 63 metrekareden 448 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde yer alan ofisler, istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebilecek şekilde tasarlanıyor.

İkonik tasarımıyla sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin modern mimarideki simge binalarından biri olacak Merkez Kulesi, hemen her ofise kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis Kulesi, içi yapılı olarak teslim edilecek kompakt ve kullanışlı alanlar sunan Kolektif Ofis Kulesi ile Merkez Ankara, her türlü ofis ihtiyacına prestijli ve yeni nesil çözümlerle cevap veriyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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