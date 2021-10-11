Merkel'in Atlı Heykeli - Haberler
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Merkel'in Atlı Heykeli

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Başbakanlıktan ayrılmaya hazırlanan Angela Merkel'in atlı bir heykeli, 16 yıllık görev süresinin sona ermesi şerefine geçen hafta Bavyera bölgesindeki Tempel Müzesi'nde açıldı.

Başbakanlıktan ayrılmaya hazırlanan Angela Merkel'in atlı bir heykeli, 16 yıllık görev süresinin sona ermesi şerefine geçen hafta Bavyera bölgesindeki Tempel Müzesi'nde açıldı.

Merkel'in Atlı Heykeli
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Haber: Merkel'in Atlı Heykeli - Haberler
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