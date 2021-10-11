Merkel'in Atlı Heykeli
Başbakanlıktan ayrılmaya hazırlanan Angela Merkel'in atlı bir heykeli, 16 yıllık görev süresinin sona ermesi şerefine geçen hafta Bavyera bölgesindeki Tempel Müzesi'nde açıldı.
Başbakanlıktan ayrılmaya hazırlanan Angela Merkel'in atlı bir heykeli, 16 yıllık görev süresinin sona ermesi şerefine geçen hafta Bavyera bölgesindeki Tempel Müzesi'nde açıldı.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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