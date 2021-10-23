Meriç Nehri'nde botta ele geçirilen köpek yavrularının tedavisi Bursa'da yapılıyor

BURSA (AA) - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Meriç Nehri'nde jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen 16 cins köpek yavrusunun tedavisini Bursa'da gerçekleştiriyor.

Edirne Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Meriç Nehri'nden Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve piyasa değeri yüksek olan 19 cins köpeği, düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığının HAYTAP ile imzaladığı protokolle, köpekler tedavilerinin yapılması için Bursa'ya gönderildi.

Burada veteriner hekimler tarafından bir süre tedavileri yapılacak poble, pug, maltese terrier, border collie ve shiba inu cinsi köpekler, kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilecek.

Köpeklerden 3'ü ise geçirdiği viral hastalık nedeniyle öldü.

"Bir aileye ihtiyaç duyuyorlar"

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine, yavru köpeklere kentte özenle bakıldığını, alanında uzman veterinerlerin tedaviye eksiksiz devam ettiğini söyledi.

Kaçak yollarla getirilen köpek yavrularının uygunsuz şartlarda ülkeye sokulmaya çalışıldığını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bunu ancak biz insanlar önleyebiliriz. HAYTAP olarak her zaman 'Satın alma, yuva ol.' diyoruz. Görünüm ve yapı itibarıyla çok farklı köpekler. Satış değerleri bu yüzden yüksek. Yasalar ne kadar düzgün olursa olsun piyasaya bunlar kaçak yollarla, düşük maliyetlerle, insanların egolarını tatmin etmek için sokuluyor. Hiçbiri bu hayatı hak etmiyor. Bunlar gibi yüzlerce dostumuz barınakta yuva bekliyor. Bir aileye ihtiyaç duyuyorlar. Biz ne kadar sağduyulu olursak farkındalığı o kadar artırmış olacağız."

Demir, "merdiven altı" üretimin çok fazla olduğunu, kontrolsüz ve evde üretilen köpeklerin petshoplara satıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizler sürekli bunlarla uğraşıyoruz. Bu dostlarımız ne kadar cins olursa olsun tarafımızca kısırlaştırılacak. Biz kısırlaştırmadan yuvalandırma işine sıcak bakmıyoruz. Tedavileri biraz zaman alacak. Viral hastalıktan ölenler vardı ve bu dostlarımız da karantinadalar şu anda. Tedavileri en doğru şekilde yapıldıktan ve kısırlaştırıldıktan sonra uygun prosedürle sahiplendirmek için çalışma yapacağız. Şimdilik sahiplendirmek için bir çalışmamız yok, önceliğimiz sağlıklarına kavuşmaları."