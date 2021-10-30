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Merdivenden düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Merdivenden düşen işçi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir inşaatın merdiveninden düşen işçi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir inşaatın merdiveninden düşen İşçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Kent Meydanı'nın otopark kısmındaki inşaat alanında merdivenden düşen işçi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Düşmenin etkisi ile belinden darbe alan işçinin hayati tehlikesi bulunmuyor. - MUĞLA

Merdivenden düşen işçi yaralandı

Merdivenden düşen işçi yaralandı

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