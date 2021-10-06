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Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

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Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

HDP Siirt Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi olan Meral Danış Beştaş hakkında Meral Danış Beştaş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıklamaları ile sık sık basında yer alan Meral Danış Beştaş'ın biyografisi hakkında detayları sizler için derledik.. Meral Danış Beştaş kimdir, nerelidir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında? İşte Meral Danış Beştaş hakkında merak edilenler...

Meral Danış Beştaş kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 1967'de Mardin'de doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Meral Danış Beştaş 5 Nisan 1967 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısıdır. 1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı.

1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? - Haberler
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