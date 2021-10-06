Menteşe Karbon Ayak İzini Azaltıyor - Haberler
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Menteşe Karbon Ayak İzini Azaltıyor

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Menteşe Karbon Ayak İzini Azaltıyor

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz aylarda belediye personeline karbon ayak izi ve sera gazı azaltımı konusunda eğitim verilmiş, daha sonra da yetkili firma tarafından hazırlanan rapor ile ilgili Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e bilgilendirici sunum yapılmıştı.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından %100 hibe desteğiyle hayata geçirilen 'Menteşe Belediyesi Hizmetlerinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım Yol Haritasının Hazırlanması Projesi'nde son aşamaya gelindi. Buna göre yetkili firma tarafından hazırlanan ve kabul edilen fizibilite raporu doğrultusunda, karbon ayak izinin azaltılması için belediyeye ait 9 binada uygulama sürecine başlanıyor.

Hazırlanan raporun kabul edilip projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte; belediye hizmetlerinin ve belediye binalarının karbon salımını azaltmak adına binalarda gerekli yalıtım ve bakımlar yapılacak.

Projenin uygulamaya başlanması ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de iklim değişikliğine uyum sağlamak ve karbon salınımı azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gümüş, "Karbon ayak izi projeleri ile tüm Dünya'da fosil yakıtların yanmasından kaynaklı olarak doğada meydana gelen karbondioksit salınımının miktarını azaltmak ve yok etmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bizde çevreye duyarlı, doğaya saygılı ve nefes alınabilen bir Menteşe için çalışıyoruz. Bu kapsamda hizmetlerimizden ve binalarımızdan kaynaklı karbon ayak izi oranını düşürmek için hazırladığımız projede şuanda uygulama aşamasına geçiyoruz. Karbon ayak izi oranımızı azaltabilmek için raporun içeriğindeki tavsiyelere uyarak binalarımızda gerekli bakım ve onarımları yapacağız. Çocuklarımıza daha temiz, daha yeşil, doğası korunmuş, yaşanabilir bir Menteşe bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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