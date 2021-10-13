Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ayağından yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA
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