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Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O'ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ayağından yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

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