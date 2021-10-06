Menteşe'de kaza: 1'i hafif 2 yaralı - Haberler
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Menteşe'de kaza: 1'i hafif 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Menteşe'de kaza: 1'i hafif 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe İlçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen şahsa 48 K 0136 motosiklet çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yere düşen motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - MUĞLA

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