Menteşe Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı

Ulusal ve yerel yazarların okurlarıyla buluşacağı fuara 250 yayın evi 20 bin kitapla katılım sağlıyor. Kitap Fuarı 15 Ekim 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Birbirinden değerli yerel ve ulusal yazarların okurlarıyla buluşacağı kitap fuarında imza günleri ve okur -yazar buluşmaları siyasetçi – yazar Eren Erdem'in katılımı ile başlayacak. 8 Ekim cuma günü saat: 19.00'da Sınırsızlık Meydanında okurlarıyla buluşacak yazar Eren Erdem kitaplarını okurları için imzalayacak.Yazar Beyza Alkoç'un 9 Ekim cumartesi günü saat: 13.00'te, yazar Deniz Konur ise saat: 14.00'te Sınırsızlık Meydanında okurlarıyla bir araya gelecek. Oyuncu - yazar İclal Aydın ise saat: 14.30'da İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluşacak.Kitap imza günleri, araştırmacı – yazar - akademisyen Erol Mütercimler'in 9 Ekim cumartesi günü saat: 17.30'daki '21. Yüzyıl ve Kemalist Devrimlerin Gerçekliği' söyleşisi ve kitap imza günü ile devam edecek. Kitap fuarı ve imza günü kapsamında psikolog - yazar Esra Ezmeci 10 Ekim Pazar günü saat: 13.00'te okurlarıyla buluşacak. Polimat bilim insanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, psikolog - yazar Esra Ezmeci ile birlikte 10 Ekim Pazar günü saat: 15.00'te 'İnsan 3.0 – Yeni İnsan ve Psikolojisi' söyleşisiyle okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.Şenliğin son günü söyleşi, imza günü ve sergi ile devam edecek. 10 Ekim Pazar Günü saat: 18.00'de İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi'nde Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversitesi katkılarıyla eğitimci – yazar Firdevs Tunçay ve yüksek mimar - yazar Ertuğrul Aladağ 'Suyun İki Yakası' konulu söyleşi gerçekleştirecekler.

Yerel Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor

Kitap fuarı ve imza günleri kapsamında yerel yazarlarda okurlarıyla buluşacak. Cumartesi ve Pazar günleri 13.30 ile 17.00 saatleri arasında yerel yazarlar Hüseyin Atılgan, İsmail Zorba, Münevver Ongun, Selahattin Sapmaz, Ünal Türköz ve Ömer Kırlı kitap imza günleri kapsamında okurlarıyla bir araya gelecekler.

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