Mentalissue Espor CS: GO kadrosunu tanıttı

VALORANT'ın çıkışı ile birlikte CS: GO ikinci plana atılmış gibi görünse de, ülkemizde CS: GO odaklı yeni espor takımları kurulmaya devam ediliyor. Yapılan son basın açıklamasına göre Mentalissue Espor takımı kuruldu.

Kadir "ElPrincipee" Sivri koçluğunda zer0UKY, lugseN, shadowmeister, N3VERM1ND ve xertionicZjE'den oluşan Mentalissue, kendisini dinamik, genç, güçlü ve kararlı olarak tanımlıyor.

Hedeflerinden "Güçlü ve genç kadromuzla sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada adımızdan söz ettirmek istiyoruz." sözleri ile bahseden ekip, Türk espor sahnesine katılan yeni takımlar arasında yer aldı.

Mentalissue Espor CS: GO kadrosu

Ubeyde "zer0UKY" Yalçın

Baha "lugseN" Şengül

Onur "shadowmeister" Tuna

Saithan "N3VERM1ND" Uygun

Hakan " xertionicZjE" Öztürk

Kadir "ElPrincipee" Sivri (Koç)

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