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Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halıtlı Mahallesi'ndeki yağmur suyu menfezinden gelen köpek sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler menfezde mahsur kaldığı belirlenen 7 yavru köpeği 2 saatlik çalışmayla kurtardı.


Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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