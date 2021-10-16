Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Halıtlı Mahallesi'ndeki yağmur suyu menfezinden gelen köpek sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler menfezde mahsur kaldığı belirlenen 7 yavru köpeği 2 saatlik çalışmayla kurtardı.