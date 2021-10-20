Menemen'de Muhtarların Günü

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - 19 Ekim Muhtarlar Günü, Menemen'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yanıkköy Mahalle Muhtarı Nevzat Güven Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören programının ardından Muhtarlar Derneği heyeti Kaymakam Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Akşam ise Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Tepe Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların aileleriyle birlikte katıldığı yemekte konuşan Başkan Vekili Pehlivan, muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarlık makamının yerel yönetimlerin başlangıcı olduğunu ifade eden Pehlivan, "Halkımızın her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettiği muhtarlarımız, yerel demokrasimizin temel taşlarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bizler de sizleri çok ama çok önemsiyoruz. Görüşleriniz ve desteklerinizle Menemenimizi çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Menemen'i ortak akılla yöneterek çok daha güzel şeyler üreteceğimizden hiç şüphem yok. Bu konuda kendime güvendiğim gibi sizlere de büyük güven duyuyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki; sizleri ailemin bir ferdi olarak görüyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin.

Yol arkadaşlarımız siz değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Menemenimizde görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum" dedi.

Muhtarların yaptıkları görevlerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu ifade eden Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ise, "Yerinde çare üretmek, devletimizin olmazsa olmazıdır. Bu manada her açıdan ilçemizi geliştirmek, vatandaşlarımızın yararına hizmetler ifa etmek için her hafta mahallelerimizi idari amirlerimiz ve kıymetli belediye başkanımızla geziyoruz. Tabi muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyor, istek ve taleplerini yerine getirmeye, sorunlarının çözümü için mücadele etmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel ilçemize muhtarlarımızla birlikte hizmet etmeyi sürdürecek, Menemenimiz için çok daha güzel işleri hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Bergama Tayfa ve Yılmaz Demirtaş'ın seslendirdiği şarkılarla renklenen gece, hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

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