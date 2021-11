Menemen'de Cumhuriyet Coşkusu

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Halil Alkaya Pazar Yerimiz, esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Muhalefetin 'yapamaz' dediği her şeyi başarıyoruz. Farkımızı çalışkanlığımızla gösteriyoruz" diye konuştu. Akşam ise Sibel Can, birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyledi.

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümünü açılış ve konserlerle kutladı. 28 Ekim günü Seyrek'te Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Menemenlilerin sabırsızlıkla beklediği Halil Alkaya Pazar Yeri düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı törene; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları, pazarcılar ve vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende TRT sanatçısı Yılmaz Demirtaş, müzik dinletisi sundu. Ardından da Menemen Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, gösteri gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 98'inci yılını kutluyor olmanın sevinç ve gururunu yaşadığını belirten Başkan Vekili Pehlivan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet, Türk Ulusuna bırakılmış en değerli miras ve asla vazgeçilemez kazanımdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru ilerlerken, ülkemizin ve milletimizin yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var; Biz milletimizin hizmetkarıyız. Bu anlayışla Menemenimizde birliğin, beraberliğin beraberce koşturmanın bereketini yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk önce Seyrek'te Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimizi açtık. Ardından Kent 2'de büyük bir coşku içinde Cumhuriyet konserimizi gerçekleştirdik. Bugün ise pazarcı esnafı ve vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği Halil Alkaya Pazar Yerimizi hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Öncelikle vazifesi başında elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden belediye emekçimiz Halil Alkaya'yı rahmetle anıyor, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Pazar yeri hakkında konuşan Pehlivan, "2018 yılında ihalesi yapılan, 2019 yılında inşaatına başlanan pazar yerimizin inşaatını tamamlamak bizlere nasip oldu. 3 yıldır bu pazar yeri, kangren hale gelmişti. İki belediye başkanı tarafından da açılamadı. Göreve gelmemizin ardından bitirme sözü verdik. Bugün de bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Pazar yerimiz yine perşembe günleri açılacak. Diğer günlerde otopark olarak kullanacağız. Bu kapalı pazar sayesinde soğukta, yağmurda, çamurda, sokakta tezgahını açmakta olan esnafımız çok rahat bir ortamda korunaklı bir şekilde faaliyetine devam edecek. Ayrıca Menemen Belediyemizin Ar-Ge ofisini, bu kapsamda çalışılan projelerini de bu pazar yerimizin 2. katında hayata geçiriyoruz. Pazar Yerimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza hayırlı işler, hemşehrilerimize huzurlu alışverişler diliyorum" dedi.

PEHLİVAN, YENİ MÜJDELER VERDİ

Yapılan ve yapılacak projelerden bahseden Başkan Vekili Pehlivan, "Göreve gelmiş olduğumuz süreden itibaren ilk önce dedik ki; evlatlarımız. Evlatlarımız için iki bin metrekarelik çok güzel bir anaokulunu hayata geçirdik. Üniversite ve liselere geçiş sınavına hazırlanan evlatlarımız için, 2 tane yerimiz var. Üçüncüsü de Ulukent'te önümüzdeki ay içinde inşaatını tamamlıyoruz ve yine hep birlikte bu coşkuyla açacağız. Müjdeler olsun Menemen'imize. Değirmendere'de baraj kurmak için girişimlerimiz var. Sağ olsun, Hamza Dağ Başkanımızın da destekleri sayesinde şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor. Menemen'imize çok güzel bir barajı kazandırıyor olacağız. Bununla birlikte İkinci Çamlık'ta 40 dönümlük bir arazimizin tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığımızdan önümüzdeki ay alıp, protokolünü imzalıyoruz. Çok güzel bir mesire alanımız geliyor. Bir de Millet Bahçesi hayalimiz var. Orayla da ilgili girişimlerimizin startını verdik. Tepe Sosyal Tesislerimizi yeniledik. Yaz boyunca sizlerin kullanımına sunduk. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DAĞ: BİZ YÖNETİME GELDİĞİMİZDE YAPAMAZ DEDİLER, SONUÇ ORTADA

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümü hayırlı uğurlu olsun inşallah. Daha nice yıllar Cumhuriyetimiz, demokrasimizle beraber Türkiye semahlarında dalgalanmaya devam edecektir. Tek hedefimiz var; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek. Hedefimiz artık bundan sonra muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltmek olacak. Çünkü çok mesafeler kat ettik. 98 yıl boyunca bu ülkeye hizmet eden herkes mutlaka taş üstüne taş koydu. Daha hızlı ilerleyip büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Aydın Pehlivan'ın Menemen'e değer kattığını ifade eden Dağ, "Menemen'de belediye başkanlığı değişimi sürecini hepiniz biliyorsunuz. Biz 'Menemen'de bir şeylerin değiştiğini hep birlikte Menemen halkı görecek' dedik. 'Bunu mutlaka biz çalışkanlığımızla göstereceğiz' dedik. 'Her şeyden önce Menemen'e huzur gelecek' dedik. 'Menemen'e heyecan, birlik beraberlik gelecek' dedik. Huzuru, heyecanı, birliği, beraberliği, sizin gözlerinizdeki coşkudan çok açık ve net bir şekilde görüyorum. Ama bunun yanında hizmette farkımızı göreceksiniz, insana kıymet vermemizi, farkımızı göreceksiniz, can dostlarımıza kıymet vermekteki farkımızı göreceksiniz, yeşile, tabiata kıymet vermekteki farkımızı göreceksiniz dedik. Daha bundan birkaç ay önce anaokulumuzun açılışını yaptık. Şimdi bundan önce biri geldi söz verdi, açamadılar. Biz yönetime geldiğimizde yapamaz dediler, yaptık. Bugün açtık, her şey ortada" diye konuştu.

HALİL ALKAYA'YA VEFA

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, merhum belediye emekçisi Halil Alkaya'nın eşi Nurcan Alkaya'ya çiçek takdim etti. Ardından da büyük bir coşku içinde kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet kutlaması Menemen Stadı'nın yanından başlatılan Cumhuriyet yürüyüşü ile devam etti. Ellerine meşale ve Türk bayrakları alan coşkulu kalabalık, Menemen sokaklarını Cumhuriyet şarkılarıyla inletti.

BAYRAMA YAKIŞAN KAPANIŞ

Cumhuriyet coşkusunun son durağı ise Cumhuriyet Meydanı oldu. Hakan Doğanay'ın sahne performansının ardından sahne alan Sibel Can, birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Vekili Ali Aslan, AK Parti İzmir Millet Vekili Cemal Bekle, Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Sibel Can'a, Menemen'e özgü hediyeler verdi. Pehlivan, Menemen'de Cumhuriyet coşkusunu taçlandıran ünlü sanatçıya teşekkür etti.

