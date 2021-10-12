Menemen Belediyesi'nin araç filosu yenileniyor

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen yeni araçlarla ilgili konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İçinde bulunduğumuz zor ve ekonomik şartlara rağmen, bazılarını hibe, bazılarını da kendi öz sermayemizle aldığımız yeni araçlarımız Menemenimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından; belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışan Menemen Belediyesi, hizmet ağını artırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor.

FAHİŞ FİYATA ARAÇ KİRALAMAYA SON

Bu kapsamda Menemen'e yapılan hizmetlerin hız kazanmasıyla 11 yeni aracın belediye filosuna eklendiğini ifade eden Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Hizmetin temel anahtarlarından biri kurumsal kapasiteyi artırarak altyapıyı sağlamlaştırmaktan geçiyor. Önceki dönemlerde fahiş fiyatlarla yapılan araç kiralama yöntemine son vermiştik. Şimdi de hemşehrilerimize daha iyi daha hızlı hizmet verebilmek için yeni araç filomuzu envanterimize eklemeyi başardık. Şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışımızla yeni araçlarımızı Cumhuriyet Meydanı'nda sergiliyoruz.

İhtiyaç duyulan 2 arazöz, 2 kazıyıcı yükleyici (hidromek), 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet çöp kamyonu (ford) ve 5 adet de dacia dokker binek aracımızı belediye hizmetlerimizde kullanılacağız. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Yeni araçlarımız, çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıracak, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. İhtiyaç doğrultusunda araç alımına devam edeceğiz. Bu bağlamda hem meclis üyesi arkadaşlarıma hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Belediyenin geçmiş dönemden gelen büyük bir borç yükü ile devralındığına işaret eden Başkan Vekili Pehlivan, "Buna rağmen mali disiplini sağlayarak, kimini hibe kimini de belediyemizin dişinden tırnağından artırdığımızla satın aldığımız yeni araçlarımızla iş makine parkurumuzu büyütüyoruz. Bir taraftan vizyon projelerimizle Menemenimize özlenen ve beklenen hizmetleri yapmaya devam ederken bir yandan da adım adım güçlü bir Belediye oluşturuyoruz. Araçlarımız belediyemize ve Menemenimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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