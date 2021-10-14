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Menemen Belediyesi, mahallelerde oyun grupları kurmaya devam ediyor

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Menemen Belediyesi, mahallelerde oyun grupları kurmaya devam ediyor

Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 'önceliğimiz çocuklar' düşüncesiyle, ihtiyaç doğrultusunda birçok mahalledeki parklarda yenileme seferberliği başlattı.

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Son 5 ayda kurulan 16 oyun grubu, çocukların hizmetine sunuldu.

Rutin kontrollerin ardından eskiyen, deforme olan, kırılan ya da ilk günkü güvenliğini kaybeden parklarda onarım çalışmaları başlatan ekipler; aynı zamanda oyun ve fitness gruplarının kurulumunu da gerçekleştiriyor.

'ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA DA GÜLER'

Çocukların en değerli varlıklarımız olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Halkımızın ihtiyacı, ilçemizin güzelliği ve düzeni için elimizden gelenin fazlasını imkânlarımız dâhilinde yapmaya çalışıyoruz. 'Bir çocuk gülerse dünya da güler' düşüncesiyle eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Şimdiye kadar Kent 2, Koyundere, Asarlık, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Kasımpaşa, Kesikköy, Çavuşköy, Yahşelli, Esatpaşa ve Hatundere mahallelerimizde oyun grupları vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ekiplerimizce birçok mahallemize daha oyun grupları kurmaya devam edeceğiz" dedi.

'PARKINA SAHİP ÇIK' ÇAĞRISI

Mahalledeki genç ve çocukların yaşadıkları çevreye korumaya ve sahip çıkmaya davet eden Pehlivan, "Bu parklar, sokaklar, caddeler hepimizin. Buralara harcanan paralar hepimizin cebinden çıkıyor.Temiz ve güzel bir çevre için sokakları, parkları yenilemek yetmez; sahip çıkmak gerekir. En iyi temizlik kirletmemektir.Tüm hemşerilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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