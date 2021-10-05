Menderes'te okullarda kantin denetimi

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçedeki okullarda kantin denetimi gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürün denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimler sürecek

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için ilçemizdeki tüm okullarımızda kantin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zabıta müdürlüğü ve ruhsat müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri sürekli olarak devam edecek. Çocuklarımız için gereken tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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