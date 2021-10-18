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Menderes'e Yeşil Dokunuş

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Menderes'e Yeşil Dokunuş

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Mithatpaşa Mahallesi ve Cüneytbey Mahallesi'nde yeşil alan ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sürecek

İlçede yeşil alan sayısını arttıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında iki mahallemizde, üç yerde yeşil alan düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımızı tamamladık. Yaptığımız çalışmayla Mithatpaşa Mahallesi 531 ve 541 sokak ile Cüneytbey Mahallesi 612 sokak yeni görünüme kavuştu. İlçemizin çehresini yenilemeye ve güzelleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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