Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının Açılışı Gerçekleştirildi - Haberler
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Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının Açılışı Gerçekleştirildi

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Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının Açılışı Gerçekleştirildi

Nusret Kutlu İş Hanı'nda faaliyet gösteren Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Nusret Kutlu İş Hanı'nda faaliyet gösteren Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Vali İlhami AKTAŞ, Memur - Sen ve Eğitim - Bir - Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul CAN, Memur - Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat ÖZEN, Eğitim - Bir - Sen 2 No'lu Çanakkale Şube Başkan Yardımcısı İsmail DEMİR, sendika başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının açılış programında Vali İlhami AKTAŞ ve Memur - Sen ve Eğitim - Bir - Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının açılışı dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Sendika başkanları ile üyeleri, Vali İlhami AKTAŞ ve Memur - Sen ve Eğitim - Bir - Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN'a katılımlarından ve göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.

Eğitim - Bir - Sen Çanakkale Şubesi Hizmet Binasının Açılışı Gerçekleştirildi

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