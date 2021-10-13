Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Vali Kemal Çeber'e Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Memur-Sen Rize İl Temsilcisi Seyit Ali Yılmaz ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika faaliyetleri kapsamında Rize'ye geldiğini söyledi. Genel Başkan Yalçın, Rize'de gerçekleştireceği programlar hakkında Vali Çeber'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çeber ise bir süre görüştüğü Genel Başkan Yalçın'a yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaret anısına karşılıklı hediye takdimini ardından ilde gerçekleştirecekleri programlara katılmak üzere Genel Başkan Yalçın, valilikten ayrıldı.

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