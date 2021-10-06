Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmenin memur sendikacılığı açısından çok kıymetli bir işlev gördüğünü belirterek, "Sendikalı ile sendikasız arasına makası koymuş durumda.

ZONGULDAK (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmenin memur sendikacılığı açısından çok kıymetli bir işlev gördüğünü belirterek, "Sendikalı ile sendikasız arasına makası koymuş durumda. Sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak. Bunun başka yolu yok." dedi.

Bir dizi program için Zonguldak'a gelen Yalçın, Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Öğretmenevinde sendika üyeleriyle bir araya gelen Yalçın, İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, sendika olarak memur sendikacılığında önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu toplu sözleşme, memur sendikacılığı açısından çok kıymetli bir işlev görüyor. Sendikalı ile sendikasız arasına makası koymuş durumda. Bu makas artacak, gittikçe artacak.

Bu açıdan sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak. Bunun başka yolu yok. Ben bu açıdan emeğinize, gayretinize, bu anlamda ortaya koyduğunuz tarza ve tavra yürekten teşekkür ediyorum çünkü sizler bu süreçte tarihe bir kayıt düştünüz."

Yalçın, daha sonra sendika üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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