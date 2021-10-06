Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması - Haberler
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin 2022 yılı içerisinde çalışılarak tamamlanması konusunda açıklamlarda bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin 2022 yılı içerisinde çalışılarak tamamlanması konusunda açıklamlarda bulundu.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan görüşmeyi gazetecilere anlattı. Ali Yalçın, yaşanan gelişmenin memur sendikacılğıı açısından önemli bir aşama olduğunu aktardı. Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"3600 ek göstergesini toplu sözleşme masasında kararlaştırdık. Kararımız 2022 yılı içerisinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerinin çalışılarak tamamlanması ve bitirilmesi konusu. Bu konuda Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede de toplu sözleşmede aldığımız kararı hatırlatarak bunun hayata geçmesi noktasında kendi talimatlarının ve direktiflerinin son derece kıymetli olduğunu ifade ettik. Cumhurbaşkanımız da sağolsun Çalışma Bakanına bu konuda yetkili konfederasyona talimat vermiştir. Bu memur sendikacılığı açısından önemli bir aşamadır. Çünkü toplu sözleşme sınırlarımız genişlemiştir. Kapsam dışında değil denilen konular da kapsam içerisine çekilmiştir. Bu konuyu çalışacağız. Vaatten icraata dönmesi noktasında birinci aktör olarak elimizden gelen gayreti yerine getireceğiz."

Genel Başkan Ali Yalçın, Zonguldak ziyareti kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ı makamında ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. - ZONGULDAK

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması

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