Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim köklerimiz eserlerimizde, kitaplarımız ve müktesebatımızdadır. Müktesebatımızı anlamanın yolu, okumaktan, kafa yormaktan ve yarına ilişkin hayal kurmaktan geçiyor. Yoksa,180 karakterle Twitter'dan verdiğimiz mesajla ve cümlelerle medeniyet inşa edemezsiniz." dedi.

Yalçın, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Salonunda, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesinin iş birliğiyle düzenlenen 5. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, dertlerin ülke, insan, dava ve uğruna baş koydukları medeniyet olduğunu söyledi.

Medeniyetin kökleri üzerinden yeniden yeşerip yükseleceğini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Bizim köklerimiz eserlerimizde, kitaplarımız ve müktesebatımızdadır. Müktesebatımızı anlamanın yolu, okumaktan, kafa yormaktan ve yarına ilişkin hayal kurmaktan geçiyor. Yoksa,180 karakterle Twitter'dan verdiğimiz mesajla ve cümlelerle medeniyet inşa edemezsiniz. Bunun içinse önce diz kırıp hatim etmeyi, kitabı bitirmeyi ve yeni bir medeniyeti ayağa kaldıracak bir mefkureyi özümsemeyi göze alacaksınız. Bu salonda bulunanlar ve kitap okudukları halde bugün buraya gelemeyen 5 bin kardeşimiz, evladımız ve yarınımız bu anlamda bir iddiayı ifade edercesine kitap okudu. Okudukları kitaptan da anladıklarını da kaleme alarak bugün birlikte ödül törenindeyiz."

"Bu yarışmanın kaybedeni yok." diyen Yalçın, "5 bin göz bebeği öğrencimizin tamamı bu yarışmanın kazananıdır. Emek veren bütün meslektaşlarım ayrı zamanda kitap okudukları için bu yarışmanın kazananı. Buradaki bisikletler sadece sıralamaya girenler için geçerlidir. Bunu artırarak devam ettireceğimizden hiç bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Afyonkarahisar'daki kitap okuma yarışmasını ortaya koyan iradeyi takdir ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye genelinde 'Bir bilenle bilge nesil' diyerek kitap okumayı, deneme yazmayı ve yazarı yaşıyorsa onunla kritik yapmayı bir geleneğe dönüştürdük. Yıllardır da bir emek veriyor, ter akıtıyoruz. Bugünde bu çalışma devam ediyor. Ama 81 il içinde 5 bin sayıyla çalışan tek şehir Afyonkarahisar. Onun için de önünüzde saygıyla eğiliyorum. Diğer illerimize de hep Afyonkarahisar'ı örnek verdim. Şimdi buradaki denemelerimizin ardından İstanbul'da 400 bin kitapla yola çıkıyoruz. Buradan aldığımız cesaretle de Türkiye genelindeki etkinliğimizde bir level daha atlıyoruz. Onun için yaptığımınız çalışma ve coşkunuz son derece kıymetli."

Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim-Bir Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı ile Grup Yürüyüş konser verdi.

Konserin ardından 5. Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.