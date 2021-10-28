Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yalçın, sendikanın Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş ile Memiş'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Memiş, ziyaretin ardından, Yalçın'a Oltu taşı işlemeli tespih hediye etti.

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