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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

ERZURUM (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yalçın, sendikanın Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş ile Memiş'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Memiş, ziyaretin ardından, Yalçın'a Oltu taşı işlemeli tespih hediye etti.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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