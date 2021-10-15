Memur-Sen Başkanından Rektörümüze Ziyaret

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Memur-Sen Başkanından Rektörümüze ZiyaretMemur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında ziyaret etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'de bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitemizdeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Yalçın, sendika ile üniversitemiz arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazır olduklarını dile getirdi. Yalçın, misafirperverliklerinden dolayı Rektörümüze ve ekibine teşekkür etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Rektörümüz, Üniversitemizde görev yapmakta olan birçok Memur-Sen üyesi olduğunu belirterek, çalışanların haklarının korunması hususunda örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Rektörümüz konuşmasının devamında şunları söyledi: "Üniversitemizde 2021 yılı içerisinde 646 akademik, 270 idari ve 243 hizmetli personelimiz bulunmaktadır. Tüm personelimizin daha iyi şartlarda çalışmaları için özlük hakları başta olmak üzere diğer tüm çalışma şartlarını ve haklarını sendika temsilcileriyle iş birliği içerisinde en iyi seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu amaçla da Gümüşhane'de bulunan Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyete üniversitemize ve bizlere yaptıkları bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. "Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile beraber üniversitemiz içerisinde bulunan Memur-Sen bürosunu ziyaret etti.

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