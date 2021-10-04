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Memur maaşına enflasyon farklı eklenecek mi, emekli maaşına enflasyon farklı eklenecek mi?

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Memur maaşına enflasyon farklı eklenecek mi, emekli maaşına enflasyon farklı eklenecek mi?

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Eylül ayı itibarıyla memurlara yüzde 1,23'lük fark doğdu. Peki memur ve emekli maaşına enflasyon farklı eklenecek mi

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu. Memur maaşına enflasyon farklı eklenecek mi, emekli maaşına enflasyon farklı eklenecek mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA ENFLASYON FARKLI EKLENECEK Mİ?

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Eylül ayı itibarıyla memurlara yüzde 1,23'lük fark doğdu. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına göre netleşecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

ŞİMDİDEN YÜZDE 1,23 FARK GÖRÜNDÜ

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, temmuz-eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı. Böylece memurlar için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı görüldü. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarıyla netleşecek.

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