Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapalıçarşı'daki İstanbul Kapalıçarşı Esnafları Derneğini ziyaret eden İnce, "Turizmi geliştirmenin yolu demokrasinin gelişmesine bağlı. Bağımsız kuruluşlar saygın hale getirilmeli. Rekabete açık kamu ihale kanunu olmalı" diye konuştu.

Daha sonra Çupacı Han'a geçen İnce, ardından Mısır Çarşısı'nı gezerek esnafı selamladı.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, Eminönü'nden Türk kahvesi satın aldı. İnce, bir dükkandan satın aldığı nazar boncuklarını bazı kadın esnafa hediye etti.

Muharrem İnce, daha sonra vapurla Beşiktaş'a geçerek, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Son olarak Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek programını tamamladı.