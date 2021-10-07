Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da partisinin il binasının açılışını yaptı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da partisinin il binasının açılışını yaptı Açıklaması

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da partisinin il binasının açılışını yaptı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz.

BARTIN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum." dedi.

Bartın'daki programı kapsamında ilk olarak Kozcağız beldesini ziyaret eden İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Bartın'da, partisinin il binasının açılışını yapan İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

AK Parti hükümetinin politikalarında katıldıkları ve katılmadıkları yerler olduğunu belirten İnce, "Bizim politikalarımız çok net. Kapalı kapılar ardında bir politikamız yok, herkesin gözü önünde. Örneğin, Azerbaycan'a yardım etti Erdoğan ve AKP hükümeti. CHP'den bir arkadaş 'Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik' dedi. Biz bu kafada değiliz. Erdoğan, Azerbaycan'a az yardım etmiştir. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım daha çok yardım edecektim. 'Libya'da ne işimiz var' dediler. Hayır, Libya'da olmalıyız. Mavi Vatan vazgeçilmezimizdir, Mavi Vatanı destekliyoruz. Mavi Vatan; bir cumhuriyet projesidir, Atatürk projesidir." diye konuştu.

İnce, hükümetin Suriye ve Afganistan politikasını eleştirerek, "Bizim iktidarımızda, benim cumhurbaşkanlığımda, Memleket Partisi iktidarında, Suriyelileri, Afganları memleketlerine geri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Parti olarak örgütlenmelerini tamamladıklarını, kurultaylarını da yaptıklarını aktaran İnce, seçime hazır olduklarını kaydetti.

Gazetecilerin, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisinin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusu üzerine İnce, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin. Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum. O zaman kapatsınlar partileri, bir parti yapsınlar. Her siyasi partinin bir iddiası olacak. Biz 50 artı 1 alıp tek başımıza memleketi yöneteceğimize inanıyoruz. Yola böyle çıkıyoruz." yanıtını verdi.

Muharrem İnce, açılışın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnce'ye, İl Başkanı Mustafa Çelik ve Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ile partililer eşlik etti.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti

Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti

 BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da partisinin il binasının açılışını yaptı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:43:30. #1.17#