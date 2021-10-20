BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE MASKE TAKTILAR

Meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak isteyen Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından personele ve vatandaşlara pembe maske dağıtıldı. Çalışanlar, yanlarında taşıdıkları pankartlarla da erken tanının önemine vurgu yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 01-31 Ekim tarihi Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Bağcılar Belediyesi de meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla her sene bir faaliyet düzenliyor. Bu yıl da "Pembe maske tak, meme kanserine dikkat çek" adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü personeli, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara pembe maske dağıttı. Ellerinde "Erken fark edersen çok şey fark eder", "Farkına var kontrolü ele al", "Kanserden korkma geç kalmaktan kork" ve "Tarama 1 saatinizi kanser hayatınızı alır" yazılı pankart taşıyan çalışanlar, erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu.

Korkulacak bir hastalık değil

Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Pembe maske dağıtarak kadınlarımız için önemli bir risk grubunda bulunan bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhis edildiğinde tedavileri olabildiğini ve yüz güldürücü sonuçlar alındığını hatırlatmak istedik. Kadınlardan ricamız, gereken kontrolleri düzenli olarak yaptırın ve önlemini erkenden alın" dedi.

Etkinliğe erkekler de pembe maske takarak destek verdi.

Oluşturulma Tarihi : 20. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Geç Kalma, Sağlıklı Kal Lokman Çağırıcı: Bağcılar İçin Çalışan Güçlü Bir Aileyiz Bağcılar'da Öğrencilere Yangın Farkındalık Eğitimi Bilge Kral Aliya, Bağcılar'da Anıldı Sevimli Yunuslar'dan Mevlid Kandili'ne Özel Kutlama Bağcılar'da Fikir Maratonu Gönülden Mektup Yarışması Topluca "Evet" Diyerek Mutluluğa Adım Attılar Teknoloji Başında Geçen Süre Bağımlılığı Artırıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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