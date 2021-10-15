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Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Etkinliğe katılan kadınlardan detaylar Kadınların bisiklet sürmesi GAZZE - Meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Gazze'de onlarca kadının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Etkinliğe katılan kadınlardan detaylar

Kadınların bisiklet sürmesi GAZZE - Meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Gazze'de onlarca kadının katılımıyla etkinlik düzenlendi. El-Yermuk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, pembe balonlarla süslenen bisikletlerde pedal çevirdi.

Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi

Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi

Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi

Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi
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Haber: Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi - Haberler
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