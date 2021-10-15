Meme kanserine farkındalık için etkinlik düzenlendi
Görüntü Dökümü: Etkinliğe katılan kadınlardan detaylar Kadınların bisiklet sürmesi GAZZE - Meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Gazze'de onlarca kadının katılımıyla etkinlik düzenlendi.
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Etkinliğe katılan kadınlardan detaylar
Kadınların bisiklet sürmesi GAZZE - Meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Gazze'de onlarca kadının katılımıyla etkinlik düzenlendi. El-Yermuk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, pembe balonlarla süslenen bisikletlerde pedal çevirdi.